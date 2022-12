Rywalizacja w Rijadzie odbywa się na nietypowych zasadach. Awans do ćwierćfinału zapewnia wygrana tenisiście, który jako pierwszy w dwóch super tie-breakach zdobędzie 10 punktów. Hurkacz wygrał dwa pierwsze sety z Strickerem (10:7, 10:5). W nagrodę 25-letni Polak jeszcze w czwartek wystąpi w ćwierćfinale z Amerykaninem Taylorem Fritzem.

Od tej fazy mecze w Diriyah Tennis Cup będą rozgrywane w formule "best of three" z regularną punktacją, z wyjątkiem trzeciego seta, w którym zostanie rozegrany super tie-break do 10 punktów.

W jednym z ćwierćfinałów zagra powracający po kontuzji, Alexander Zverev. Niemiec w czerwcowym półfinale wielkoszlemowego French Open doznał bardzo poważnego urazu stawu skokowego. Wówczas w czasie pojedynku z Hiszpanem Rafaelem Nadalem zerwał trzy więzadła zewnętrzne prawej kostki. Od tamtego czasu przechodził żmudną rehabilitację, a do treningów powrócił w sierpniu.

Zverev, aktualnie zajmujący 12. miejsce w światowym rankingu, w pierwszej grze w Rijadzie pokonał Austriaka Dominica Thiema (10:8, 10:7). Jego następnym rywalem będzie Rosjanin Daniił Miedwiediew.

Pozostałe pary ćwierćfinałowe tworzą Andriej Rublow (Rosja) i Stan Wawrinka (Szwajcaria) oraz Stefanos Tsitsipas (Grecja) z Cameronem Norrie (W. Brytania).

Dla tenisowej czołówki impreza w Arabii Saudyjskiej jest doskonałym sprawdzianem formy przed występem w United Cup. Nowym mieszany turniej drużynowy, który rozpoczyna sezon 2023, zacznie się 29 grudnia w trzech australijskich miastach: Sydney, Brisbane i Perth.