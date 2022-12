Drugie miejsce zajął zwycięski mecz Niemki polskiego pochodzenia Angelique Kerber ze Słowenką Kają Juvan 7:6 (7-5), 6:7 (0-7), 7:6 (7-5) w finale zawodów WTA w Strasburgu - 15,2 proc.

Jak poinformowała WTA, oba pojedynki trwały ponad trzy godziny, a łącznie rozegrano 55 tak długich meczów. Najdłużej - trzy godziny i 54 minuty - trwało wygrane przez Hiszpankę Sarę Torribes Tormo starcie z Kolumbijką Camilą Osorio 7:6 (7-5), 4:6, 6:3 w pierwszej rundzie turnieju w Cleveland.

Porażka z Krejcikovą była jedną z dziewięciu poniesionych przez Świątek w tym roku. Liderka światowego rankingu wygrała 67 meczów, a łącznie osiem turniejów, w tym wielkoszlemowe French Open i US Open. Do tego sezonu zwyciężyć w co najmniej ośmiu imprezach nie udało się nikomu od 2013 roku, gdy 11 wygrała Amerykanka Serena Williams.