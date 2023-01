We wtorek organizatorzy najpierw przerwali rywalizację na około trzy godziny, kiedy temperatura powietrza zaczęła przekraczać 35 stopni Celsjusza. Wieczorem w Melbourne pojawił się natomiast ulewny deszcz.

W efekcie zgodnie z planem odbywają się tylko spotkania na trzech zadaszonych kortach i tylko na nich znany jest rozkład środowych pojedynków. Rywalizacja Świątek z Osorio rozpocznie poranną sesję na Rod Laver Arena.

W poniedziałek liderka światowego rankingu wygrała z Niemką Jule Niemeier 6:4, 7:5, a Kolumbijka, która zajmuje 86. pozycję w klasyfikacji WTA, pokonała Węgierkę Pannę Udvardy 6:4, 6:1.

Osorio w kwietniu zeszłego roku po dobrych występach w Guadalajarze i Monterrey była 33. rakietą globu. W dorobku ma jeden tytuł, wywalczony w 2021 roku w ojczystej Bogocie. W Wielkim Szlemie najdalej doszła w Wimbledonie w 2021 roku, kiedy osiągnęła trzecią rundę.

21-latki nie miały okazji wcześniej grać ze sobą.

Rozstawiony z numerem 10. Hurkacz turniej zaczął od wygranej z Hiszpanem Pedro Martinezem 7:6 (7-1), 6:2, 6:2. Jego kolejnym rywalem będzie 47. na liście ATP Lorenzo Sonego.

Z Polakiem 27-letni turyńczyk grał w imprezach ATP już czterokrotnie i odniósł trzy zwycięstwa, w tym pod koniec ubiegłego roku w hali w Metz, gdzie sięgnął po trzeci i dotychczas ostatni tytuł w karierze. Wcześniej pokonał Hurkacza w 2018 roku w Budapeszcie i w 2020 roku w hali w Wiedniu. 25-letni wrocławianin jedyny sukces odnotował trzy lata temu w Auckland

Dwukrotnie w 2018 roku spotkali się też w kwalifikacjach bądź turniejach niższej rangi i tu bilans jest remisowy.

Przed rokiem Sonego w Melbourne odpadł w 3. rundzie, a jego najlepsze osiągnięcia wielkoszlemowe to 1/8 finału French Open 2020 i Wimbledonu 2021.

We wtorek wciąż do gry nie przystąpiła m.in. Magda Linette, której mecz z Egipcjanką Mayar Sherif na korcie nr 12 pierwotnie miał się rozpocząć po godzinie 5.00. Obecnie nie zakończyło się jeszcze poprzedzające go spotkanie pierwszej rundy singla mężczyzn.