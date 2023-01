21-letni Lehecka w światowym rankingu zajmuje dopiero 71. miejsce. W tegorocznej edycji zmagań w Melbourne po raz pierwszy udało mu się przebrnąć pierwszą rundę w imprezie wielkoszlemowej i w najbliższym notowaniu listy ATP przesunie się do czwartej dziesiątki.

Tsitsipas natomiast po raz trzeci w karierze dotarł do półfinału Australian Open - wcześniej w 2019 i 2021 roku. Do finału nie udało mu się jeszcze przebić. W Wielkim Szlemie o tytuł walczył natomiast w 2021 roku we French Open.

Kilka godzin wcześniej Chaczanow wyeliminował Sebastiana Kordę. Przy prowadzeniu Rosjanina 7:6 (7:5), 6:3, 3:0 Amerykanin, który rundę wcześniej pokonał Huberta Hurkacza, skreczował z powodu kontuzji.

To będzie pierwszy półfinał 26-letniego zawodnika z Moskwy w Melbourne. W najlepszej czwórce zmagań wielkoszlemowych był już we wrześniu w nowojorskim US Open.

Tsitsipas i Chaczanow grali wcześniej ze sobą pięć razy. Wszystkie mecze wygrał Grek.

Pozostałe ćwierćfinały odbędą się w środę. Serb Novak Djokovic (nr 4.) zagra z Rosjaninem Andriejem Rublowem, a w drugiej parze zmierzą się Amerykanie Tommy Paul i Ben Shelton.