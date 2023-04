Reklama

26-letni wrocławianin w Estoril był rozstawiony z "dwójką", więc w pierwszej rundzie miał wolny los. Zapata Miralles pokonał natomiast portugalskiego kwalifikanta Henrique Rocha 6:4, 6:2.

Pierwszy set dla Hurkacza

Reklama

Pierwszy set był wyrównany, dopiero w czwartym gemie serwisowym Hiszpana Polak miał trzy piłki na przełamanie. Nie wykorzystał jednak żadnej z nich, Zapata Miralles zaczął serwować znacznie lepiej i utrzymał podanie. Żadnemu z tenisistów nie udało się przełamać rywala i o wyniku decydował tie-break.

Lepiej rozpoczął go Hurkacz, który prowadził już 4-0, ale hiszpański gracz doprowadził do wyrównania, miał nawet piłkę setową. Nie wykorzystał jej, a w kolejnych akcjach lepiej zaprezentował się wrocławianin i to on ostatecznie cieszył się ze zwycięstwa.

Hurkacz popełniał błąd za błędem

Niekorzystny wynik nie zdeprymował Zapaty Mirallesa, który bardzo dobrze otworzył drugą partię i szybko przełamał Polaka. Hurkacz już w kolejnym gemie miał trzy szanse na wyrównanie stanu rywalizacji i tym razem wykorzystał drugą z nich. Nie był jednak w stanie przejąć kontroli nad meczem, Hiszpan ponownie go przełamał i objął prowadzenie 5:3. Nie wypuścił już zwycięstwa w tym secie z rąk - wygrał 6:4.

Decydującą odsłonę wrocławianin rozpoczął od utraty serwisu. W czwartym gemie miał on piłki na przełamanie rywala, jednak po długiej walce Zapata Miralles ostatecznie utrzymał podanie. Hurkacz popełniał coraz więcej błędów, w tym serwisowych, co spowodowało, że niżej notowany przeciwnik przełamał go po raz kolejny. Polak nie był już w stanie odrobić tak znaczących strat.

Kecmanovic kolejnym rywalem Zapaty Mirallesa

Hurkacz, który jest sklasyfikowany na 12. pozycji w rankingu ATP, z Zapatą Mirallesem, 43. tenisistą światowego zestawienia, zmierzył się po raz pierwszy. Wrocławianin jest najwyżej notowanym tenisistą, z którym Hiszpan wygrał w swojej dotychczasowej karierze. Wcześniej był nim Amerykanin Taylor Fritz, który zajmował 14. pozycję gdy hiszpański gracz pokonał go w drugiej rundzie zeszłorocznego French Open.

W ćwierćfinale Zapata Miralles zagra z rozstawionym z "szóstką" Serbem Miomirem Kecmanovicem, który w drugiej rundzie wyeliminował Austriaka Jurija Rodionova 6:0, 6:1.

Wynik meczu drugiej rundy:

Bernabe Zapata Miralles (Hiszpania) - Hubert Hurkacz (Polska, 2) 6:7 (7-9), 6:4, 6:2