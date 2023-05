Wydarzenia miało miejsce w stolicy Australii Canberze. Złodziej sterroryzował bronią matkę sportowca Norlaile Kyrgios i odebrał jej kluczyk do samochodu.

Ta powiadomiła telefonicznie syna przebywającego w pobliżu zdarzenia.

Kyrgios, wykorzystując aplikację Tesli, pomógł funkcjonariuszom ustalić trasę ucieczki przestępcy oraz spowolnił przy okazji prędkość pojazdu.

Policja aresztowała 32-letniego złodzieja, a sąd odmówił zwolnienia go z aresztu za kaucją, przedstawiając mu wcześniej pięć zarzutów.

Kyrgios w minionym roku dotarł do finału turnieju wielkoszlemowego w Wimbledonie oraz do 1/4 finału US Open. Od października ubiegłego roku zmaga się z kontuzją kolana.

Sportowiec pochodzenia grecko-malezyjskiego sklasyfikowany był najwyżej w rankingu singlistów ATP na 13.miejscu 24 października w 2016 roku. W deblu plasował się na osiemnastym 22 sierpnia 2022 roku.