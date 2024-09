Złodzieje włamali się do domu sportowca

65-letni Csongradi zdobył złoto olimpijskie w turnieju drużynowym szablistów w 1988 roku w Seulu. Trofeum stracił 10 września w wyniku włamania do jego domu, gdy były sportowiec spał.

Przez dwa tygodnie nie mogę się uspokoić, ponieważ wszystko przypomina mi mój skradziony złoty medal olimpijski. Oddałbym winowajcy wszystko, chcę tylko, żeby zwrócił ten bezwartościowy dla niego przedmiot - powiedział Csongradi, cytowany na stronie Sportal.

Złodziej ukradł tylko medal

Obudzony Csongradi zaskoczył włamywacza, który prawdopodobnie dlatego zdążył ukraść tylko medal.Mógł zabrać inne ważne rzeczy, ale z jakiegoś powodu medal był wszystkim, czym się interesował - dodał były szermierz i zapewnił, że jest gotowy do negocjacji w celu odzyskania cennego trofeum.

Wrzuć go do skrzynki pocztowej, a jeśli chcesz, to nie zostawię go w testamencie muzeum, tylko zapiszę tobie - zaapelował do złodzieja Csongradi.