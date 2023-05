Tym samym po raz pierwszy od 2004 roku w finale w Rzymie nie wystąpi Djokovic lub Rafael Nadal. Hiszpana z udziału w turnieju wykluczyła bowiem kontuzja.

Rune zaczął mecz od mocnego uderzenia i już w pierwszym gemie przełamał Djokovica. Kilkanaście minut później prowadził 5:1 i ostatecznie gładko wygrał pierwszego seta.

Drugą partię przerwał deszcz

Drugą partię na ponad godzinę przerwał deszcz. Po przerwie lepiej prezentował się blisko 36-letni tenisista z Belgradu. Djokovic w szóstym gemie wreszcie przełamał rywala, w dziesiątym uczynił to ponownie i wyrównał stan meczu.

Decydujący set należał do Duńczyka, który zaczął go od wygrania czterech gemów i już do końca kontrolował wydarzenia na korcie.

To było trzecie spotkanie tych tenisistów i druga wygrana 16 lat młodszego Rune. W ubiegłym roku wygrał w finale w Paryżu, a w 2021 w pierwszej rundzie US Open górą był Serb.

W półfinale Duńczyk zmierzy się albo z rozstawionym z numerem czwartym Norwegiem Casperem Ruudem, albo z Argentyńczykiem Francisco Cerundolo (24.).

Już przed startem turnieju w Rzymie było jasne, że w najbliższym notowaniu rankingu 22 maja Djokovic straci prowadzenie w światowym rankingu. Liderem listy ATP zostanie Hiszpan Carlos Alcaraz, który w poniedziałek w stolicy Włoch niespodziewanie przegrał w trzeciej rundzie z zajmującym 135. miejsce w świecie Węgrem Fabianem Marozsanem 3:6, 6:7 (4-7).