Dwa pierwsze sety pierwszego piątkowego półfinału były wyrównane, natomiast w trzecim grę zdominowała Kalinina, która dwukrotnie przełamała wyżej notowaną rywalkę, pewnie utrzymując przy tym swoje podanie.

Dla 47. w rankingu WTA Ukrainki to było trzecie trzysetowe spotkanie z rzędu. Jej ćwierćfinałowe starcie z Brazylijką Beatriz Haddad Maią, które wygrała 6:7 (2-7), 7:6 (8-6), 6:3, trwało 3 godziny i 50 minut i było najdłuższym meczem w tym sezonie w cyklu WTA. Piątkowy półfinał trwał 2 godziny i 53 minuty.

To największy sukces 26-letniej Kalininy. Do tej pory tylko raz dotarła do finału imprezy WTA - w 2021 roku przegrała w decydującym o trofeum starciu w turnieju WTA 250 w Budapeszcie.

Wynik półfinału:

Anhelina Kalinina (Ukraina, 30) - Weronika Kudiermietowa (Rosja, 11) 7:5, 5:7, 6:2.