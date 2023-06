To dla nas wielki zaszczyt, że jesteś tu z nami zaledwie kilka dni po tym, jak znowu zwyciężyłaś w Roland Garros - zwrócił się do Świątek Nadal zapraszając ją na scenę, a wcześniej pogratulował 23. tytułu wielkoszlemowego Serbowi Novakowi Djokovicowi, który był najlepszy wśród mężczyzn w Paryżu.

Ubrana w elegancki biały garnitur trzykrotna mistrzyni French Open, a łącznie czterokrotna triumfatorka imprez wielkoszlemowych, w krótkim wystąpieniu do 50 absolwentów szkoły Nadala i ich rodzin podkreśliła, że dobrze wie, ile wysiłku i pracy poświęcili, by znaleźć się w tym miejscu swojego życia.

Dziękując za zaproszenie przypomniała, że Nadal był jej wielką sportową inspiracją, m.in. dlatego, że nigdy nie poddawał się zarówno na korcie, jak i poza nim. Zwróciła uwagę, że to m.in. dzięki niemu nauczyła się zawsze dawać z siebie sto procent, niezależnie od efektu, jaki to ostatecznie przyniesie, i takie podejście polecała też absolwentom akademii, niezależnie, czy kiedyś będą grać zawodowo w tenisa, czy zajmą się np. biznesem.

Wskazała, że choć tenis jest sportem indywidualnym, to bardzo ważne jest, kogo ma się wokół, jacy ludzie cię otaczają.

To bardzo ważne, niezależnie, czy mówimy o nauczycielach, trenerach czy rodzicach, by móc liczyć na wsparcie ludzi wokół siebie. Ja mam świetny team, ale też wspaniałą rodzinę. Bez tych dobrych ludzi nie byłabym dziś w tym miejscu, w którym jestem - powiedziała i życzyła absolwentom samych dobrych ludzi wokół, ale też otwartych umysłów i zaznaczyła, że równie ważne, jak to, co się chce osiągnąć, jest to, co się w danej chwili czuje.

Na koniec wystąpienia zapytała, czy któryś z absolwentów mógłby jej pożyczyć tradycyjny biret, aby mogła poczuć, jak to jest, gdy się go rzuca w górę, bo gdy ona kończyła szkołę, panowała pandemia i takich uroczystości nie było.

Polska liderka światowego rankingu tenisistek to już kolejna sportowa gwiazda, która zaszczyciła ceremonię ukończenia przez kolejne roczniki akademii. Wcześniej byli to głównie Hiszpanie, m.in. tenisista David Ferrer czy koszykarze Ricky Rubio i Pau Gasol.

Pochodzący z Majorki Nadal to 22-krotny zwycięzca turniejów wielkoszlemowych. Od kilku miesięcy leczy kontuzję biodra i w tym roku nie mógł walczyć o 15. tytuł w Paryżu. Na korty zamierza wrócić w przyszłym roku, który ma być ostatni w jego karierze.