Zwonariowa po przylocie z Serbii do Warszawy przebywała w strefie tranzytowej Lotniska Chopina. A w sobotę po godzinie 12:00 odleciała do Podgoricy. MSWiA w komunikacie podkreśla, że rosyjska tenisistka jest na liście osób, "których pobyt jest niepożądany na terytorium RP".

Reklama

Resort wydał w tej sprawie komunikat.

Reklama

"Wczoraj, 21 lipca br. Straż Graniczna udaremniła wjazd do Polski rosyjskiej tenisistki. Vera Zvonareva, posługując się wizą wydaną przez Francję, lotem z Belgradu do Warszawy, próbowała dostać się do naszego kraju. Po przylocie z Serbii tenisistka przebywała w strefie tranzytowej Lotniska Chopina w Warszawie i dziś po godz. 12:00 odleciała do Podgoricy. Rosjanka znajdująca się na liście osób, których pobyt jest niepożądany na terytorium RP, nie została wpuszczona przez Straż Graniczną ze względów bezpieczeństwa państwa i ochrony bezpieczeństwa publicznego. Polska konsekwentnie przeciwstawia się reżimowi Putina i Łukaszenki, nie zgadzając się na wjazd do naszego kraju osób popierających działania Rosji i Białorusi" - czytamy w komunikacie MSWiA.

W turnieju BNP Paribas Warsaw Open wystąpi m. in. Iga Świątek. Organizatorem turnieju jest jej ojcieć - Tomasz.