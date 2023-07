Rok temu nie było mi łatwo wrócić na kilka dni na "mączkę" - dodała.

W poprzednim sezonie Świątek odpadła w Warszawie w ćwierćfinale. We wtorek nadspodziewanie długo walczyła z Abduraimową, która na liście WTA zajmuje dopiero 181. miejsce.

Przejście z trawy na wolną nawierzchnię jest wymagające, ale ja lubię wolne nawierzchnie i nie powinno to sprawić problemu. Muszę doszlifować kilka rzeczy – poruszanie się, ustawienie. Mimo wszystko nie miałam dość czasu, aby się przestawić i przyda mi się jutrzejszy dzień treningowy - oceniła.

Pierwszy mecz po Wimbledonie

To był pierwszy mecz podopiecznej trenera Tomasza Wiktorowskiego od ćwierćfinałowej porażki w Wimbledonie dwa tygodnie temu.

Turniej w Warszawie jest super jako przetarcie przed częścią amerykańską. W końcu mam też gdzie trenować w trakcie sezonu, bo wcześniej musiałam jeździć poza Warszawę. Nie mamy wiele obiektów, które mogą się pochwalić taką nową nawierzchnią, podobną do tych, które są na tourze - przyznała.

Świątek jedyną Polką w drugiej rundzie

Świątek jest jedyną Polką, która w Warszawie przebrnęła pierwszą rundę. Wcześniej odpadły Maja Chwalińska i Weronika Ewald. Na żywo liderkę rankingu podziwiało ponad cztery tysiące widzów. Trybuny wypełnione były niemal do ostatniego miejsca.

Granie przed polską publicznością to coś wspaniałego i cieszę się, że znów mogę tego doświadczyć. Na pewno oznacza to dla mnie więcej stresu, mimo mojego doświadczenia. Postaram się jeszcze bardziej skoncentrować i z energii kibiców czerpać tylko pozytywne rzeczy - zdradziła.

Zawsze zależało mi, aby polskim kibicom pokazać dobry tenis, aby mieli co oglądać. To sprawia, że moje oczekiwania są większe. Muszę wrócić do podstaw, do tego, co zawsze działało - dodała.

Jej następną rywalką będzie Amerykanka Claire Liu albo Chinka Yue Yuan. Ich wtorkowy mecz przy stanie 4:4 w pierwszym secie został przerwany z powodu zapadających ciemności.