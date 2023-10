Zawody WTA Elite Trophy są nazywane małym turniejem Masters, ponieważ występują w nich zawodniczki z bezpośredniego zaplecza ścisłej czołówki światowej. Osiem najlepszych tenisistek sezonu będzie rywalizować od niedzieli w meksykańskim Cancun.

Do imprezy w Zhuhai zakwalifikowało się 11 najlepszych zawodniczek roku, które nie wywalczyły przepustki do WTA Finals, natomiast 12. miejsce przysługiwało zawodniczce z "dziką kartą". Zostały one podzielone w losowaniu na cztery trzyosobowe grupy, w których rywalizowały systemem "każda z każdą". Zwyciężczynie każdej z grup awansowały do półfinałów.

W grupie A występowała Magda Linette, która po porażkach z Kasatkiną i Czeszką Barborą Krajcikovą zajęła w niej trzecie miejsce.

Pierwsza edycja imprezy odbyła się w 2015 roku i była organizowana do 2019 roku, bowiem rok później zrezygnowano z niej z powodu pandemii Covid-19. W tym sezonie włodarze WTA zdecydowali się na powrót do tego formatu.

Wynik półfinału:

Qinwen Zheng (Chiny, 7) - Lin Zhu (Chiny, 12) 7:5, 4:6, 6:1