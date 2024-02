To nie był spacerek. Iga Świątek musiała się napocić, by awansować do 1/8 finału turnieju WTA 1000 na twardych kortach w Dubaju. Polska tenisistka pokonała Amerykankę Sloane Stephens 6:4, 6:4. Spotkanie trwało godzinę i 57 minut. Kolejną rywalką Świątek będzie Ukrainka Elina Switolina.