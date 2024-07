Iga Świątek jest uważana za główną faworytkę do wygrania tegorocznego Wimbledonu. Na razie liderka światowego rankingu tenisistek pokonała dwie przeszkody. We wtorek wygrała z Sofią Kenin, a w czwartek jej wyższość musiał uznać Chorwatka Petra Martic. Polka zakończyła mecz w dwóch setach 6:4, 6:3 i awansowała do trzeciej rundy wielkoszlemowego turnieju w Londynie.