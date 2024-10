Świątek od początku swojej kariery podkreśla, jak wielką inspiracją jest dla niej 38-letni Hiszpan, który wygrał 22 turnieje wielkoszlemowe i jest uważany za jednego z trzech najlepszych zawodników w historii. 23-letnia raszynianka idzie jego śladami podczas wielkoszlemowego French Open - wygrała już cztery turnieje na kortach ziemnych w Paryżu. Nadal ma ich na koncie rekordową liczbę - 14.

Podziękowania w mediach społecznościowych

W piątek Polka opublikowała w mediach społecznościowych nagranie, w którym dziękuje Hiszpanowi, że stanowił dla niej inspirację. Jak napisała, chciała go w ten sposób docenić w wyjątkowym dla niego czasie.

Chciałam opowiedzieć o tym, jak ciebie doceniam i co znaczyła dla mnie cała twoja kariera. Bo byłeś i ciągle jesteś największą inspiracją, jaką kiedykolwiek miałam w tenisie. Jesteś powodem, dla którego często miałam dodatkową motywację, dawałam radę kontynuować ciężką pracę - zwróciła się do Nadala Świątek.

"Dziękuję Ci"

Dziękuję ci za bycie tak cudowną osobą, także poza kortem. Twoja skromność to coś, co nie jest częste wśród osób, które osiągają taki sukces. Ty zawsze pozostałeś szczery wobec siebie. Dziękuję za bycie dla mnie przykładem dobrego człowieka. Mam nadzieję, że będziesz cieszył się nowym etapem swojego życia i być może też nowym etapem kariery, bo dla ciebie +sky is the limit+. Mam nadzieję, że spędzisz mnóstwo czasu ze swoimi bliskimi i rodziną. Dziękuję! - dodała polska tenisistka.

Kariery Nadala

Nadal, poza 14 tytułami French Open, wygrał też Wimbledon, US Open i Australian Open. Jedynym tenisistą, który ma więcej tytułów wielkoszlemowych, jest 37-letni Djokovic, który wciąż kontynuuje karierę. Hiszpan ostatni pojedynek stoczył 29 lipca podczas igrzysk olimpijskich w Paryżu, gdzie w 1/16 finału uległ Serbowi 1:6, 4:6.

W listopadzie pochodzący z Majorki Nadal po raz ostatni wystąpi na korcie w oficjalnym meczu - zagra z reprezentacją w finałowym turnieju Pucharu Davisa w Maladze (19-24.11). W ćwierćfinale Hiszpanie zmierzą się z Holendrami.