Iga Świątek bez najmniejszych kłopotów w ostatnim meczu grupowym WTA Finals pokonała Darię Kasatkinę 6:1, 6:0. Mecz trwał zaledwie 51. minut. Niestety to nie wystarczyło, by zagrać w półfinale turnieju masters. W drugim dzisiejszym spotkaniu Grupy Pomarańczowej Barbora Krajcikova wygrała z Coco Gauff 7:5, 6:4 i to Czeszka kosztem Polki zameldowała się w kolejnej fazie zawodów w Rijadzie.