Tomasz Wiktorowski na początku października przestał być trenerem Igi Świątek. Szkoleniowiec na razie nie podjął nowej pracy. Jego powrót do wielkiego kobiecego tenisa w najbliższym czasie wcale nie jest taki oczywisty, by to zrobić 43-latek potrzebuje zgody od swojej byłej podopiecznej.