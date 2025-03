Świątek w Indian Wells idzie jak burza

Świątek dotychczas w Kalifornii radzi sobie znakomicie. W pierwszej rundzie wiceliderka światowego rankingu miała wolny los. W kolejnych dwóch pojedynkach łącznie straciła zaledwie cztery gemy. W piątek wiceliderka światowego rankingu, która walczy o trzeci w karierze triumf w Indian Wells, wygrała z Francuzką Caroline Garcią 6:2, 6:0 w 63 minuty. Przeciwko Jastremskiej na zwycięstwo zapracowała w 66 minut.

Świątek nie przyznała się do błędu

Po tym drugim meczu na Świątek wylała się jednak fala krytyki w internecie. Polskiej tenisistce dostało się za grę nie fair play. W pierwszym secie pojedynku z Jastremską 23-latka z Raszyna nie przyznała się do błędu. Świątek prowadziła 5:0 i w szóstym gemie w trakcie jednej z wymian doszło do podwójnego odbicia piłki od kortu po stronie Polki.

Kibice skrytykowali Świątek

Sędzia nie zauważyła błędu, a Świątek nie przyznała się. Na szczęście Jastremska nie przerwała gry i po chwili skończyła zwycięsko akcję. Jednak to wydarzenie nie umknęło uwadze kibiców. W internecie na polską tenisistkę wylała się krytyka. Według komentujących wiceliderka rankingu WTA nie zachowała się fair play. Według nich powinna to zrobić, tym bardziej, że prowadziła 5:0 i jeden stracony punkt nic by nie zmienił. "Iga, przestań oszukiwać" - to jeden z komentarzy, który pojawił się pod adresem Świątek w mediach społecznościowych.

Muchova kolejną przeszkodą na drodze Świątek

Świątek o awans do ćwierćfinału turnieju w Indian Wells zagra we wtorek. Jaj przeciwniczką będzie rozstawiona z numerem 15. Karolina Muchova. Czeszka w niedzielę w trzeciej rundzie wygrała ze swoją rodaczką Kateriną Siniakovą 7:5, 6:1.

Od spotkania z 28-latką z Ołomuńca zaczęła 2025 rok, gdyż 1 stycznia wygrała z nią w meczu drużyn narodowych w turnieju United Cup 6:3, 6:4. Była to jej czwarta potyczka i trzecia wygrana z pięć lat starszą rywalką.

Świątek z Muchovą przegrała tylko ich pierwszą konfrontację w 2019 roku w turnieju WTA w Pradze, a później pokonała ją w finale paryskiego wielkoszlemowego French Open w 2023 oraz dwa miesiące później w Montrealu. Muchova zajmuje obecnie 15. lokatę na liście WTA, a jej najwyższa pozycja to ósma, którą osiągnęła we wrześniu 2023. W obecnym sezonie Czeszka dotarła do półfinałów zawodów w Linzu (w hali) i Dubaju. Z wielkoszlemowego Australian Open odpadła w 2. rundzie.