Świątek w ogniu krytyki

Świątek w 2025 roku nie wygrała jeszcze żadnego turnieju. Po tym jak odpadła w Indian Wells wylała się na nią fala krytyki. Polce oberwało się zwłaszcza za brak kontroli własnych emocji. W internecie nie brakowało ostrych komentarzy pod adresem 23-letniej tenisistki z Raszyna.

"DzonnyBravo" zaatakował Świątek na korcie w Miami

Jednak jeden z hejterów zdecydowanie przekroczył granice i od słów przeszedł do czynów. Internauta "DzonnyBravo" w mediach społecznościowych zapowiedział, że leci do Miami, by zadać Świątek "niewygodne pytania". Jak powiedział tak zrobił.

Mężczyzna pojawi się na treningu Świątek w Miami i wykrzykiwał w jej stronę pytania.Ej Iga, zadzwoń do mamy. Ej Iga, kiedy pogodzisz się z matką? - słychać na nagraniach, które pojawiły się w sieci.

Ochroniarz w boksie Świątek?

Najprawdopodobniej ta sytuacja spowodowała, że w trakcie meczu z trzeciej rundy z Elise Mertens w boksie naszej zawodniczki pojawiła się dodatkowa osoba. Najprawdopodobniej jest to ochroniarz, który czuwa nad bezpieczeństwem Świątek. Najlepsza polska tenisistka we wtorek w nocy zagra o awans do ćwierćfinału turnieju w Miami. Jej rywalką będzie Ukrainka Elina Świtolina.