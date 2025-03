Na Świątek wylała się fala krytyki i hejtu

Świątek kilka tygodni temu po porażce z Andriejewą w Dubaju schodząc z kortu nie podała ręki swojemu trenerowi. W minioną sobotę w trakcie meczu z nadzieją rosyjskiego tenisa w Indian Wells dała upust swoim emocjom i cisnęła piłką w kierunku chłopca do podawania piłek. Obie sytuacje były szeroko komentowane w mediach, a w intrenecie na Świątek wylała się fala krytyki i hejtu.

Nie ma współpracy między Świątek i Abramowicz

Coraz częściej wśród komentujących pojawiają się opinie na temat pracy Darii Abramowicz, która jest psychologiem wiceliderki rankingu WTA i nie odstępuje jej praktycznie na krok. Jedną z osób, która wypowiedziała się na temat współpracy Świątek z Abramowicz jest Jan Tomaszewski. Według legendarnego bramkarza piłkarskiej reprezentacji Polski. Tenisistka powinna zmienić psychologa.

Tutaj nie ma współpracy między panią psycholog a Igą. Nie wolno tak się zachowywać. Ja wiem, że to są nerwy i adrenalina, ale te nerwy trzeba trzymać na wodzy. Ona osiągnęła nieprawdopodobne sukcesy. Iga musi zrewidować swoje postępowanie, bo będzie co chwilę napiętnowana, a nie jest to nikomu potrzebne - stwierdził na łamach "Super Expressu" Tomaszewski.

Świątek powinna zmienić psychologa?

Były bramkarz polskiej kadry podkreśla, że Abramowicz powinna zareagować już po sytuacji w Dubaju. Po tym pierwszym wybryku Igi, gdy nie podała trenerowi ręki, musi zareagować pani psycholog. Nie ma takiej możliwości. Chyba Świątek powinna zmienić psychologa, bo w głowie to siedzi. I ma pretensje do wszystkich, tylko nie do siebie, że przegrała. Jak już się gra, to powinno się mieć pretensje do siebie. Iga powinna się zastanowić nad zmianą psychologa - uważa Tomaszewski.