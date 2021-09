We wtorek nie wystąpi w barwach Lejonen kluczowy zawodnik klubu Jarosław Hampel, któremu nie pozwolił na start Motor Lublin.

W składzie Vetlanda zabraknie Dominika Kubery, również z Motoru, oraz mistrza świata Bartosza Zmarzlika i Szymona Woźniaka, na których start w szwedzkiej lidze nie zgodziła się Stal Gorzów.

Sytuacja jest taka, jaka jest i bolesny jest brak w składzie mistrza świata. Zdawaliśmy sobie sprawę z możliwości jej zaistnienia. Nie mamy pretensji do zawodników, którzy chcą u nas jeździć, lecz zabraniają im tego ich polskie kluby. Musimy jednak przyjąć do wiadomości, że nie jesteśmy już najsilniejszą nacją żużlową i to Polska teraz rządzi w światowym żużlu - powiedział na antenie telewizji SVT dyrektor sportowy Vetlanda Conny Ivarsson.