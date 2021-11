Pozyskanie 34-letniego Holdera przez ostrowski klub to jeden z najciekawszych transferów przed sezonem 2022.

Jestem niezwykle podekscytowany faktem, że będę nadal jeździł w PGE Ekstralidze. Mam jeszcze coś do udowodnienia w tej lidze. Wiem, że ostatnie sezony, z różnych przyczyn, nie były najlepsze w moim wykonaniu. Wciąż jestem jednak głodny sukcesów i chcę nawiązać do zdecydowanie lepszych czasów z mojej kariery - powiedział Australijczyk cytowany na oficjalnej stronie Arged Malesy.

Holder oprócz zwycięstwa w Grand Prix 2012 ma w dorobku także dwa srebrne medale mistrzostw świata juniorów. Jeden z nich w 2007 roku wywalczył w Ostrowie Wielkopolskim.

Mam świetne wspomnienia z Ostrowa. Lubię wasz tor i cieszę się, że będę na nim się ścigał. W ogóle to wszystko świetnie się złożyło - awans ostrowskiego klubu do ekstraligi i moja zmiana barw klubowych po 14 latach nieprzerwanych startów w Toruniu. Pora zacząć coś nowego, co jest dla mnie wielką motywacją - podkreślił Australijczyk.

Żużlowiec rywalizował w Grand Prix przez dziewięć sezonów. Na koncie ma pięć triumfów w poszczególnych rundach SGP. Na podium stawał 19 razy.

Ostrowianie kończą budować skład na nowy sezon. Wcześniej zakontraktowali Duńczyka Matiasa Nielsena (ostatnio SpecHouse PSŻ Poznań), a umowy na kolejny rok przedłużyli m.in. Grzegorz Walasek, Tomasz Gapiński, Duńczyk Nicolai Klindt oraz Szwed Oliver Berntzon.