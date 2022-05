W zespole gości kompletnie zawiódł były mistrz świata Tai Woffinden, który wywalczył zaledwie dwa punkty, tyle samo co Gleb Czugunow.

Częstochowianie tym razem nie mieli kłopotów z przygotowaniem toru, gdyż mecz nie miał statusu zagrożonego (tak jak to było przed pojedynkiem z Unią Leszno). Dzięki temu zawodnicy obu drużyn w kilku wyścigach zademonstrowali efektowną jazdę, choć w większości biegów o ostatecznej kolejności decydował start i rozegranie pierwszego łuku.

Włókniarz po dwóch pierwszych wyścigach prowadził 9:3, ale Sparta po trzech kolejnych doprowadziła do remisu 15:15 i wydawało się, że kwestia końcowego rezultatu jest otwarta. Tymczasem od tego momentu zarysowała się wyraźna przewaga gospodarzy i już w dziewiątym biegu przy stanie 27:21 goście zdecydowali się na skorzystanie z podwójnej rezerwy taktycznej z udziałem dwóch najlepszych swoich zawodników. Ten manewr dał jednak tylko połowiczne powodzenie, bo co prawda bieg wygrał Maciej Janowski, ale Daniel Bewley był czwarty, za Bartoszem Smektałą i Leonej Madsenem. Był to jedyny przypadek gdy Duńczyk przyjechał za którymś z rywali. Oprócz niego bardzo dobrze spisywali się też Kacper Woryna, Fredrik Lindgren i Mateusz Świdnicki.

Szwed po wpadce w pierwszym starcie wygrał pozostałe biegi, zaś Świdnicki odnotował najlepszy ekstraligowy występ w karierze. Nieco gorzej wypadł Smektała, a Jakub Miśkowiak wciąż jeszcze nie osiągnął formy z ubiegłego sezonu.

W zespole gości poza Janowskim i Bewleyem dobrze jeździł też Bartłomiej Kowalski, ale to było za mało, by osiągnąć w Częstochowie korzystny rezultat.

zielona-energia.com Włókniarz Częstochowa - Betard Sparta Wrocław 52:38

zielona-energia.com Włókniarz Częstochowa: Leon Madsen 12 (2,3,1,3,3), Fredrik Lindgren 12 0,3,3,3,3), Kacper Woryna 10 (3,2,3,2,0), Mateusz Świdnicki 9 3,3,0,1,2), Bartosz Smektała 6 (0,1,2,2,1), Jakub Miśkowiak 2 (1,1,0,0), Jonas Jeppesen 1 (1,-,-,-)

Betard Sparta Wrocław: Maciej Janowski 14 (2,3,2,3,2,1,1), Daniel Bewley 12 (3,2,2,0,1,2,2), Bartłomiej Kowalski 8 (2,2,1,3,0,0), Tai Woffinden 2 (0,1,0,1,-), Gleb Czugunow 2 (1,,0,0,-,-), Michał Curzytek 0 (0,0,-)

Najlepszy czas dnia: 63,27 Kacper Woryna w 10. wyścigu (rekord toru)

Sędzia: Paweł Słupski (Lublin)

Widzów: 13 000