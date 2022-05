Nawet świetna postawa lidera gospodarzy - doświadczonego Nickiego Pedersena - nie pozwoliła GKM obronić w niedzielę swojego toru w derbach Kujaw i Pomorza. Duńczyk zdobył 17 punktów w sześciu startach, ale zabrakło mu przede wszystkim wsparcia polskich kolegów. Krzysztof Kasprzak przywiózł zaledwie pięć punktów, podobnie jak Przemysław Pawlicki.

Zgodnie z przedmeczowymi przewidywaniami, pojedynek zespołów z województwa kujawsko-pomorskiego był od początku do końca niezwykle zacięty. Za grudziądzanami przemawiał fakt, że torunianie nie wygrali pojedynku wyjazdowego w ekstralidze od blisko 1800 dni. Tą - niewątpliwie niechlubną serię - przerwali jedna na torze rywala zza miedzy.

Długo wydawało się jednak, że to gospodarze sięgną po komplet punktów. Po pięciu biegach prowadzili 18:12, a przed wyścigami nominowanymi 40:38. Rywalizacja rozstrzygnęła się w biegu 14 - w nim para Apatora Robert Lambert - Paweł Przedpełski pokonała 5:1 Krzysztofa Kasprzaka i Norberta Krakowiaka, który jechał jako rezerwa zwykła, za Pawlickiego. Takiej szansy nie mogli nie wykorzystać w ostatnim biegu dobrze dysponowani Patryk Dudek (15 punktów w sześciu biegach) i Jack Holder. Obejrzeli oni co prawda plecy rewelacyjnego Pedersena, ale przywieźli niezwykle cenne 3:3.

Wygrana "Aniołów" jest dopiero drugą w tym sezonie w pięciu meczach. Taki sam bilans ma GKM, który zaczął rozgrywki od dwóch zwycięstw, ale teraz wyraźnie złapał zadyszkę. W ekipie gości należy wyróżnić Anglika Lamberta, który w pierwszych trzech startach zanotował "zero" i dwie "jedynki", ale w najważniejszej części spotkania trzy razy wygrał. Bez jego punktów wygrana w Grudziądzu nie byłaby możliwa. Zapunktowali też juniorzy - dwa "oczka", niezwykle cenne w końcowym rozrachunku, przywiózł Denis Zieliński.

ZooLeszcz GKM Grudziądz - For Nature Solutions Apator Toruń 44:46.

ZooLeszcz GKM Grudziądz: Nicki Pedersen 17 (3,2,3,3,3,3): Frederik Jakobsen 7 (0,3,2,2,0), Krzysztof Kasprzak 5 (2,1,0,1,1), Przemysław Pawlicki 5 (2,2,1,0,-), Kacper Pludra 4 (3,0,1), Norbert Krakowiak 4 (1,2,1,0), Kacper Łobodziński 2 (1,1,0).

For Nature Solutions Apator Toruń: Patryk Dudek 15 (3,3,3,2,2,2), Jack Holder 11 (2,0,3,3,2,1), Robert Lambert 11 (0,1,1,3,3,3), Paweł Przedpełski 7 (1,1,2,1,0,2), Denis Zieliński 2 (2,0,0), Karol Żupiński 0 (0,0,0).

Najlepszy czas dnia w 9. biegu uzyskał Robert Lambert - 56 s.

Sędzia: Piotr Lis (Lublin).

Widzów: ok. 8 tysięcy.