W Poznaniu po raz pierwszy w historii rozegrane zostaną drużynowe ME z udziałem czterech zawodników plus jeden rezerwowy. Do niedawna w takim formacie rozgrywany był drużynowy Puchar Świata, który został zastąpiony turniejem Speedway Of Nations, czyli rywalizacją par.

Tegoroczna edycja DME odbędzie się bez turniejów eliminacyjnych, ale te mają pojawić się w kolejnych latach. Do finałowej rywalizacji oprócz Polaków przystąpią Szwedzi, Brytyjczycy i Duńczycy.

W poniedziałek menedżerowie drużyn: Hans Nielsen (Dania), Morgan Andersson (Szwecja) Oliver Allen i Simon Stead (Wielka Brytania) oraz Rafał Dobrucki ogłosili składy, w jakich ich reprezentacje przystąpią do turnieju. Dobrucki powołał praktycznie najmocniejszy zespół na czele ze Zmarzlikiem, Janowskim i świetnie spisującym się w tym sezonie Kołodziejem. Nie wszyscy uczestnicy pojadą w optymalnych zestawieniach - w ekipie Wielkiej Brytanii zabraknie trzykrotnego mistrza świata Taia Woffindena.

Turniej rozegrany zostanie w formule 20 biegów, a pula nagród w zawodach wynosi 70 tysięcy euro. Zawody odbędą się w niedzielę o godz. 14.

