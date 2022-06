Gospodarze zwyciężyli podwójnie w dwóch pierwszych biegach, ale torunianie również podwójnie wygrali trzeci i wydawało się, że zdołają nawiązać walkę o korzystny rezultat w całym spotkaniu. Tyle że w trzeciej gonitwie Apatora reprezentowali Patryk Dudek i Robert Lambert. Jak się później okazało jedyni, którzy potrafili walczyć i wygrywać z liderami Włókniarza.

Wśród częstochowian najlepszy był bez wątpienia Duńczyk Leon Madsen, który jednak w siódmym wyścigu przegrał z Lambertem, a w dziewiątym z Dudkiem. Rewelacyjnie spisywał się też Mateusz Świdnicki, który kompletnie zawiódł w Toruniu, a przed własną publicznością pokonał nie tylko toruńskich juniorów, ale i Pawła Przedpełskiego, a także Dudka.

Ważne punkty dorzucili też Kacper Woryna i Szwed Fredrik Lindgren, a nieco poniżej oczekiwań wypadli pozostali trzej zawodnicy.

Ozdobą meczu były pojedynki Świdnickiego z Przedpełskim w czwartym biegu, Woryny z Lambertem w piątym, Lindgrena z Dudkiem i Przedpełskim w siódmym, Lamberta z Woryną w 10. oraz Dudka z Bartoszem Smektałą w 13. biegu. W tym ostatnim przypadku Dudek, jadący jako rezerwa taktyczna, zaatakował przy krawężniku przy wyjściu na ostatnią prostą i dzięki temu podtrzymał nadzieje Apatora na punkt bonusowy, bo Włókniarz w tym momencie prowadził 44:34.

Co ciekawe, od 10. biegu wszystkie pozostałe zakończyły się remisami. Nie inaczej było w wyścigach nominowanych, a zwycięstwo częstochowian i zdobycie bonusa przypieczętował w 15. Madsen, który zrewanżował się Lambertowi i Dudkowi za wcześniejsze porażki. W Apatorze zawiódł Australijczyk Jack Holder, ale trener Robert Sawina dopiero w 13. i 14. biegu zdecydował się na zastąpienie go w ramach rezerwy taktycznej.

zielona-energia.com Włókniarz Częstochowa - For Nature Solutions Apator Toruń 50:40. Pierwszy mecz wygrał Apator 48:42. Punkt bonusowy dla Włókniarza.

zielona-energia.com Włókniarz Częstochowa: Leon Madsen 13 (3,2,2,3,3), Kacper Woryna 9 (2,3,2,2,0), Fredrik Lindgren 8 (0,3,2,1,2), Mateusz Świdnicki 8 (2,3,3,0), Bartosz Smektała 5 (1,1,0,2,1), Jakub Miśkowiak 4 (3,0,1), Jonas Jeppesen 3 (1,1,1,-).

For Nature Solutions Apator Toruń: Patryk Dudek 16 (3,2,1,3,3,3,1), Robert Lambert 15 (2,2,3,3,0,3,2), Paweł Przedpełski 6 (0,2,1,1,2,0), Jack Holder 2 (1,0,0,1,-,-), Krzysztof Lewandowski 1 (1,0,0), Denis Zieliński 0 (0,0,0).

Najlepszy czas - 63,02 s - uzyskał Robert Lambert w 7. wyścigu (rekord toru).

Sędzia: Paweł Słupski (Lublin).

Widzów: ok. 11 tys.