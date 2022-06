Gospodarze zwycięstwo zawdzięczają przede wszystkim świetnej postawie Norberta Krakowiaka, który w sześciu startach zdobył 17 punktów. Byłby komplet, ale w 13. biegu lepszy okazał się Kacper Woryna.

W drużynie gospodarzy dobrze zaprezentował się także Frederik Jakobsen, który zdobył 10 punktów. W ekipie gości Woryna wyjeździł 12, a Leon Madsen 10 punktów. To było jednak za mało — szczególnie w obliczu słabej postawy Frederika Lindgrena (4 punkty) i Jonasa Jeppesena - 3.

Grudziądzanie po pięciu biegach prowadzili 16:14. Po dziesięciu wyścigach ich przewaga wzrosła do 4 "oczek" (32:28). Mecz rozstrzygnął się po pierwszym biegu nominowanym, w którym para Krakowiak-Kacper Pludra przywiozła 5:1 w starciu z Bartoszem Smektałą i Jakubem Miśkowiakiem. Na nic zdało się 4:2 dla Włókniarza w 15. biegu. GKM wygrał 48:42. Nie odrobił oczywiście 40-punktowej straty z pierwszego pojedynku i punkt bonusowy powędrował do Częstochowy.

Wygrana pozwoliła jednak GKM na awans na piąte miejsce w tabeli ekstraligi. Grudziądzanie mają taki sam bilans jak czwarty Włókniarz (4:5), ale właśnie bonus pozwala ekipie z Częstochowy na zajmowanie lepszego miejsca.

ZooLeszcz GKM Grudziądz - zielona-energia.com Włókniarz Częstochowa 48:42

Pierwszy mecz wygrał Włókniarz 65:25 i zdobył punkt bonusowy

ZooLeszcz GKM Grudziądz: Norbert Krakowiak 17 (3,3,3,3,2,3), Frederik Jakobsen 10 (2,1,3,2,2,0), Krzysztof Kasprzak 8 (2,t,2,1,1,2), Kacper Pludra 7 (2,0,2,1,2), Przemysław Pawlicki 6 (3,0,1,0,2,-), Wiktor Rafalski 0 (0,0,0)

zielona-energia.com Włókniarz Częstochowa: Kacper Woryna 12 (2,3,1,3,3), Leon Madsen 10 (1,2,3,3,1), Bartosz Smektała 6 (0,1,1,3,1), Jakub Miśkowiak 6 (3,3,0,0), Fredrik Lindgren 4 (0,2,2,0), Jonas Jeppesen 3 (1,1,1,0,-), Mateusz Świdnicki 1 (1,0,0)

Najlepszy czas dnia: 66,22 sekundy - Przemysław Pawlicki w 1. wyścigu (rekord toru)

Sędzia: Piotr Lis (Lublin)

Widzów: ok. 8 tys

Wyniki meczów 9. kolejki i tabela ekstraligi żużlowej:

Motor Lublin - Arged Malesa Ostrów 51:39



Pozostałe mecze kolejki

2022-06-19:

Moje Bermudy Stal Gorzów - Betard Sparta Wrocław (16.30)

For Nature Solutions Apator Toruń - Fogo Unia Leszno (19.15)



Tabela (mecze, zwycięstwa, remisy, porażki, małe punkty zdobyte,

małe punkty stracone, punkty, różnica małych punktów)



1. Motor Lublin 9 8 1 0 457-353 19 +104

2. Fogo Unia Leszno 8 6 0 2 360-360 12

3. Moje Bermudy Stal Gorzów 8 5 0 3 390-329 11 +61

4. zielona-energia.com Włókniarz Częstochowa 9 4 0 5 408-366 10 +42

5. ZooLeszcz GKM Grudziądz 9 4 0 5 386-424 9 -38

6. Betard Sparta Wrocław 8 3 1 4 367-353 7 +14

7. For Nature Solutions Apator Toruń 8 3 0 5 348-372 6 -24

8. Arged Malesa Ostrów 9 0 0 9 307-466 0 -159



Mecze w następnej kolejce

2022-06-24:

Arged Malesa Ostrów - Betard Sparta Wrocław (18.00)

For Nature Solutions Apator Toruń - ZooLeszcz GKM Grudziądz (20.30)

2022-06-26:

Fogo Unia Leszno - Motor Lublin (16.30)

zielona-energia.com Włókniarz Częstochowa - Moje Bermudy Stal Gorzów (19.15)