Sympatycy Arged Malesy z utęsknieniem czekają na pierwsze zwycięstwo w sezonie, ale na razie ich zespół w żadnym z meczów nie przekroczył bariery 40 punktów. Leszczynianie dość szybko odebrali nadzieję miejscowym na korzystny wynik, bo już pierwsze trzy biegi wygrali podwójnie i prowadzili 15:3. Potem tylko systematycznie powiększali przewagę.

Goście do Ostrowa przyjechali wzmocnieni Piotrem Pawlickim, który miesiąc temu w Grudziądzu zderzył się z zawodnikiem GKM Nickim Pedersenem. Wychowanek Unii doznał złamania obu łopatek i na tor wrócił dopiero w sobotę na pierwszy turniej indywidualnych mistrzostw Europy. W Rybniku leszczynianin też zanotował groźnie wyglądający upadek, gdy został uderzony motocyklem Bartosza Smektały. Tym razem skończyło się tylko na strachu.

Pawlicki, mimo że wciąż przechodzi rehabilitację, zademonstrował imponującą formę. Wygrał cztery wyścigi i dopiero w ostatnim minął metę na trzeciej pozycji. Zresztą pozostali żużlowcy Unii w Ostrowie czuli się lepiej niż gospodarze. Ostrowianie czasami wygrywali starty, ale nie potrafili utrzymać pozycji na dystansie.

Po ósmym biegu sędzia Paweł Słupski musiał przerwać zawody, bowiem w sektorze kibiców gości doszło do chuligańskich ekscesów. Na tor poleciały różne przedmioty i dopiero po ponad 20 minutach udało się przywrócić porządek, co zupełnie nie przełożyło się przebieg spotkania. Przewaga Unii po trzeciej serii startów wynosiła już 20 punktów (40:20).

Gospodarzom udało się wygrać tylko jeden wyścig - 13. Niepokonany dotychczas Janusz Kołodziej "oddał" swój bieg Keynanowi Rewowi, ale Australijczyk nie wykorzystał szansy przyjeżdżając na ostatnim miejscu. Wygrał Chris Holder przed Davidem Bellego i Grzegorzem Walaskiem.

Właśnie Walasek i Holder byli praktycznie jedynymi zawodnikami ostrowskiego zespołu, którzy próbowali nawiązywać walkę z rywalami. Pierwszy z nich miał udany początek, ale później już był znacznie wolniejszy. Odwrotnie było z Australijczykiem, który po niemrawym początku potem wygrał dwa biegi.

Arged Malesa Ostrów - Fogo Unia Leszno 33:57

Pierwszy mecz wygrała Unia 56:34 i zdobyła punt bonusowy

Arged Malesa Ostrów: Chris Holder 9 (0,1,3,3,2), Grzegorz Walasek 7 (3,2,1,0,1,0), Oliver Berntzon 6 (1,1,2,2,0), Jakub Krawczyk 4 (0,0,2,2), Tomasz Gapiński 3 (0,2,1,0), Tim Soerensen 3 (1,1,1), Kacper Grzelak 1 (1,0,0)

Fogo Unia Leszno: Piotr Pawlicki 13 (3,3,3,3,1), Jason Doyle 12 (2,2,2,3,3), David Bellego 9 (3,0,1,2,3), Jaimon Lidsey 9 (2,3,2,1,1), Janusz Kołodziej 8 (2,3,3), Damian Ratajczak 3 (2,1,0), Hubert Jabłoński 3 (3,0,0), Keynan Rew 0 (0)

Najlepszy czas dnia: David Bellego - 65,62 w pierwszym wyścigu

Sędzia: Paweł Słupski (Lublin)

Widzów: 4500

Wyniki meczów 11. kolejki i tabela ekstraligi żużlowej:

2022-07-01:



Betard Sparta Wrocław - zielona-energia.com Włókniarz Częstochowa 41:49



2022-07-03:



Arged Malesa Ostrów - Fogo Unia Leszno 33:57

Motor Lublin - For Nature Solutions Apator Toruń 55:35



Moje Bermudy Stal Gorzów - ZooLeszcz GKM Grudziądz, przełożony



Tabela (mecze, zwycięstwa, remisy, porażki, małe punkty zdobyte, małe punkty stracone,

punkty, różnica małych punktów)



1. Motor Lublin 11 10 1 0 559-431 25 +128

2. Fogo Unia Leszno 11 7 0 4 497-493 15 +4

3. zielona-energia.com Włókniarz Częstochowa 11 6 0 5 507-447 15 +60

4. Moje Bermudy Stal Gorzów 10 6 0 4 482-417 14 +65

5. For Nature Solutions Apator Toruń 11 5 0 6 492-498 12 -6

6. Betard Sparta Wrocław 11 4 1 6 502-488 10 +14

7. ZooLeszcz GKM Grudziądz 10 4 0 6 420-480 9 -60

8. Arged Malesa Ostrów 11 0 0 11 374-579 0 -205



Mecze w następnej kolejce

2022-07-15:

zielona-energia.com Włókniarz Częstochowa - Arged Malesa Ostrów

ZooLeszcz GKM Grudziądz - Motor Lublin

2022-07-17:

Fogo Unia Leszno - Betard Sparta Wrocław

For Nature Solutions Apator Toruń - Moje Bermudy Stal Gorzów