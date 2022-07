Przyjezdni byli tylko tłem dla gospodarzy i nawet jak dobrze wychodzili spod taśmy, nie potrafili utrzymać pozycji. Tak było w wyścigu trzecim, kiedy na starcie wyraźnie został Maciej Janowski, ale i tak zdołał na dystansie wyprzedzić Krzysztofa Kasprzaka oraz Norberta Krakowiaka i wpadł na metę drugi za Taiem Woffindenem.

Goście serię przegranych przerwali w biegu czwartym, kiedy zremisowali 3:3, a dwa wyścigi później nawet zwyciężyli 4:2. Duża w tym była zasługa gospodarzy, którzy przeszkadzali sobie na pierwszym łuku i później Janowski zdołał się tylko przedrzeć się na drugą pozycję, ale na dogonienie Krakowiaka zabrakło już okrążeni. Było to pierwsze i ostatnie biegowe zwycięstwo zespołu z Grudziądza.

Obraz meczu się absolutnie się bowiem nie zmienił i w kolejnych biegach nadal na torze dominowali Spartanie. Losy spotkania rozstrzygnęły się szybko, bo już w wyścigu 10. Najpierw Kacper Pludra spowodował upadek kolegi z drużyny Frederika Jakobsena i został wykluczony. W powtórce osamotniony Duńczyk nie miał szans w starciu z Woffindenem i Danielem Bewley, a na dodatek zaliczył defekt. Żużlowiec GKM się nie poddał, ostatnie okrążenie pokonał biegnąć z motocyklem i zdobył punkt, ale w całym meczu było już 43:17 i nawet gdyby goście wygrywali wszystko do końca meczu po 5:1 i tak by nie odrobili strat.

W zespole gości praktycznie tylko Krakowiak potrafił nawiązać walkę z gospodarzami, co było zdecydowanie za mało, aby myśleć o wygranej i awansie do play off. W zespole z Wrocławia zwraca natomiast uwagę kolejny dobry mecz Woffindena, który tym razem zdobył 18 punktów. Brytyjczyk wyraźnie odżył i tym samym odżyły nadzieje Sparty na walkę o kolejny medal mistrzostw Polski.

Betard Sparta Wrocław - ZooLeszcz GKM Grudziądz 66:24

Pierwszy mecz GKM Grudziądz – Sparta Wrocław 49:41. Punkt bonusowy: Sparta

Betard Sparta Wrocław: Tai Woffinden 18 (3, 3, 3, 3, 3, 3), Gleb Czugunow 15 (2, 2, 3, 3, 3, 2), Daniel Bewley 15 (3, 2, 2, 2, 3, 3), Maciej Janowski 13 (2, 2, 3, 2, 2, 2), Bartłomiej Kowalski 3 (3, 0, d), Michał Curzytek 2 (2, 0, 0), Mateusz Panicz – (-, -, -, -, -)

ZooLeszcz GKM Grudziądz: Norbert Krakowiak 9 (1, 3, 1, 2, 1, 1), Przemysław Pawlicki 5 (1, 0, 0, 2, 1, 1), Frederik Jakobsen 3 (0, 1, 1, 1, 0, 0), Kacper Pludra 4 (1, 2, 1, w, 0, 0), Krzysztof Kasprzak 2 (1, 0, 1, d, -, -), Wiktor Rafalski 1 (0, -, 1), Seweryn Orgacki – (-, -, -, -, -)

Najlepszy czas dnia: Daniel Bewley (62,53) w biegu 14

Sędzia: Paweł Słupski (Lublin)

Widzów: około 12 000