Rozgrywki ekstraligi dopiero wkraczają w decydującą fazę, ale w Lesznie myślą już o kolejnym sezonie i trwa budowa składu. Władze Fogo Unii pod koniec czerwca poinformowały, że mistrz świata z 2017 roku Doyle zostaje na następny rok. Z kolei Lidsey przedłużył kontrakt przed ostatnim meczem ligowym z Betardem Spartą Wrocław.

38-letni Kołodziej w Lesznie przeżywa drugą młodość. Jest niekwestionowanym liderem leszczyńskich "Byków", a ze średnią biegową 2,519 zajmuje drugie miejsce w klasyfikacji najskuteczniejszych zawodników ekstraligi. Wyprzedza go tylko Bartosz Zmarzlik. Dyspozycję żużlowca Unii docenił trener reprezentacji Rafał Dobrucki, który powołał go do szerokiego składu na Speedway of Nations.

Ważne umowy z leszczyńskim klubem na kolejny rok mają także młodzieżowcy: Damian Ratajczak, Hubert Jabłoński, Antoni Mencel i Maksym Borowiak.

Podopieczni Piotra Barona na dwie kolejki przed zakończeniem rundy zasadniczej zajmują czwarte miejsce w tabeli i są już pewni awansu do fazy play off, w której wystąpi sześć najlepszych drużyn z pierwszej części sezonu.