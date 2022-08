Wcześniej Polak wygrał zawody w Pradze i prowadzi w klasyfikacji generalnej.

W stolicy Walii kolejne miejsca na podium zajęli Duńczycy Kevin Juhl Pedersen i Benjamin Basso.

W turnieju startowało trzech innych reprezentantów Polski. Wiktor Lampart był szósty, Jakub Miśkowiak - dziewiąty, a Mateusz Świdnicki - 16. Nie wystąpił kontuzjowany Wiktor Przyjemski.

Już podczas treningu doszło do upadku Francisa Gustsa, który był wiceliderem cyklu. Łotysz został odwieziony do szpitala na szczegółowe badania. To tylko zapowiadało, że młodzi żużlowcy będę mieć duże problemy na torze w Cardiff. Przypuszczenia się potwierdziły. Zawody często były przerywane po upadkach, nierównych startach, ale też licznych równaniach i ubijaniach nawierzchni.

Cierniak w dwóch imprezach zgromadził komplet 40 punktów, drugi jest Czech Jan Kvech - 28, a trzeci Basso - 25.

W tym roku MŚJ składają się z trzech finałowych rund. Cykl ma nazwę SGP2 i towarzyszy turniejom GP. Juniorzy pojadą jeszcze w Toruniu na przełomie września i października.