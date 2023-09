Mateusz Cierniak drugi raz z rzędu został mistrzem świata juniorów na żużlu. Wygrał dwa pierwsze turnieje w Pradze i Gorzowie Wielkopolskim, a w ostatnim w duńskim Vojens awansował do półfinału, co wystarczyło mu do końcowego sukcesu. Pozostałe miejsca na podium także zajęli Polacy.

W piątek na torze w Vojens, gdzie w sobotę po raz czwarty "dorosłym" mistrzem świata może zostać Bartosz Zmarzlik, najlepszy okazał się Damian Ratajczak, dzięki czemu wywalczył srebrny medal MŚJ. Drugi w finale był Szwed Casper Henriksson, a trzeci Duńczyk William Drejer. Reklama Cierniak w półfinale dotknął taśmy i został wykluczony. Na tym etapie odpadł także Bartłomiej Kowalski, ale wywalczone w Vojens punkty wystarczyły mu do zdobycia brązowego medalu MŚJ. Reklama W klasyfikacji końcowej mistrzostw Cierniak zdobył 49 pkt, Ratajczak 45, a Kowalski - 42. MŚJ składały się z trzech finałowych rund. Cykl ma nazwę SGP2 i towarzyszył wybranym turniejom GP. Michał Średziński