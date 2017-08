Przybyli na mecz mogli zobaczyć oprawę nawiązującą do rozpoczętych we wtorek obchodów 73. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. Kibice warszawskiej Legii zaprezentowali wizerunek polskiego dziecka, któremu niemiecki żołnierz przykłada pistolet do skroni.

Poniżej widnieje napis w języku angielskim, który w tłumaczeniu brzmi: Podczas Powstania Warszawskiego Niemcy zabili 160 tys. ludzi, wielu z nich to były dzieci.