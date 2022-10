Klub z Łodzi już na dobre zadomowił się w czołówce ekstraklasy siatkarek. Podium nie opuszcza od pięciu sezonów, w których sięgał kolejno po tytuły wicemistrza i mistrza kraju oraz trzy brązowe medale. Jak jednak zapewniają szefowie ŁKS Commercecon, ostatnie sukcesy nikomu nie spowszedniały.

Cel od lat jest ten sam. Chcemy grać dobrze w siatkówkę, być w strefie medalowej i znów zawiesić coś na szyjach – podkreślił jak co roku przed startem rozgrywek prezes klubu Hubert Hoffman.

Liderki reprezentacji Polski w ŁKS Łódź

Duże ambicje mają swoje podstawy w składzie, który będzie rywalizował w ekstraklasie i Lidze Mistrzyń. W kadrze ŁKS Commercecon są bowiem liderki reprezentacji Polski, która w październiku dotarła do ćwierćfinału mistrzostw świata. To dwie środkowe - Kamila Witkowska i Klaudia Alagierska-Szczepaniak oraz przyjmująca Zuzanna Górecka. W zespole jest także srebrna medalistka tej imprezy - brazylijska rozgrywająca Roberta Ratzke, dla której będzie to drugi sezon w ekipie "Wiewiór".

22-letnia Górecka to z kolei jedna z sześciu nowych zawodniczek brązowego medalisty poprzednich rozgrywek, do którego przeniosła się z drugiego łódzkiego klubu Grot Budowlanych. Nowymi twarzami są też: środkowa Gryka (ostatnio Legionovia Legionowo), przyjmująca reprezentacji Słowenii Lana Scuka (Ilbank Ankara), libero Kinga Drabek (BKS Bostik Bielsko-Biała) oraz utalentowane 18-letnie siatkarki sekcji młodzieżowej – atakująca z Ukrainy Anastazja Hryszczuk i przyjmującą Natalia Dróżdż.

Oprócz Ratzke, Witkowskiej i Alagierskiej-Szczepaniak swoje kontrakty przedłużyły też: włoska atakująca Valentina Diouf, doświadczona libero Paulina Maj-Erwardt, przyjmująca Julita Piasecka i rozgrywająca Angelika Gajer.

"Będziemy grać o medal"

Skład jest mocny. Nie mam wątpliwości, że każda z nas chce zdobyć medal, ale też od takiego zespołu trzeba tego oczekiwać. Można więc śmiało powiedzieć, że będziemy grać o medal. Dziewczyny, które występowały na mistrzostwach świata na pewno wniosą dużo doświadczenia i mądrości siatkarskiej zdobytej na turnieju. Takie imprezy dużo uczą. Wierzę też w to, że sukces kobiecej siatkówki na mistrzostwach świata przyczyni się do większego zainteresowania kibiców ligą – oceniła Gryka, która była w kadrze Polski na tegoroczną Ligę Narodów.

22-letnia środkowa do Łodzi przeniosła się z Legionovii. Taką samą drogą przed sezonem podążył nowy trener ŁKS Commercecon Alessandro Chiappini. Włoski szkoleniowiec zastąpił Michała Cichego, który zmarł tragicznie niespełna trzy tygodnie po wywalczeniu brązowego medalu mistrzostw Polski.

Chiappini jest uznaną marką w polskiej ekstraklasie. W przeszłości 53-letni trener poprowadził Atom Trefl Sopot do mistrzostwa i wicemistrzostwa kraju. Pracował też w Treflu Proxima Kraków, Enei PTPS Piła i przez trzy minione lata w IŁ Capital Legionovii Legionowo, z którą w minionym sezonie dotarł do finału Pucharu Polski i zajął piąte miejsce w lidze.

"To trener, który jeszcze nie do końca wykorzystał w Polsce swój ogromny potencjał. Końcówka poprzednich rozgrywek nie wyszła drużynie z Legionowa, ale ich gra w przekroju całego sezonu mogła się bardzo podobać. Przy jego wyborze ważna była też znajomość polskich realiów i dobre opinie w środowisku. Jest też bardzo ambitny” – wyjaśniła dyrektorka ds. sportowych ŁKS Commercecon Katarzyna Sielicka.

Ze względu na mistrzostwa świata łódzki zespół dopiero od niedawna trenuje w komplecie. Mimo to, swoje duże możliwości pokazał zwyciężając w miniony weekend w turnieju Amica Cup w Szamotułach, gdzie pokonał #VolleyWrocław 3:0 oraz dwa niemieckie zespoły Dresdner SC 3:2 i Rote Raben Vilsbiburg 3:1.

"Wiewióry" nowy sezon ekstraklasy zainaugurują w piątek wyjazdowym meczem z UNI Opole.

Skład ŁKS Commercecon Łódź na sezon 2022/23:

rozgrywające: Roberta Ratzke (Brazylia), Angelika Gajer;

przyjmujące: Zuzanna Górecka, Julita Piasecka; Lana Scuka (Słowenia), Natalia Dróżdż;

środkowe: Klaudia Alagierska-Szczepaniak, Kamila Witkowska, Aleksandra Gryka;

atakujące: Valentina Diouf (Włochy), Anastazja Hryszczuk (Ukraina);

libero: Paulina Maj-Erwardt, Kinga Drabek;

trener: Alessandro Chiappini (Włochy).

autor: Bartłomiej Pawlak