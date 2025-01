Kontrowersje na Jasnej Górze

"'Raz sierpem, raz młotem, czerwoną hołotę" - to jedno z haseł, które w kaplicy na Jasnej Górze skandowali kibice podczas spotkania z Karolem Nawrockim.

Na tym nie koniec kontrowersji z udziałem Nawrockiego. Na spotkaniu były też dzieci. Jedno z ich zapytało kandydata na prezydenta RP, "czy jak zostanie głową państwa, to nie dopuści do wprowadzenia lewackiej ideologii w szkołach?". Nawrocki odpowiedział: Tak, nigdy do tego nie dopuszczę.

Fala krytyki wylała się na Nawrockiego

Udział Nawrockiego w pielgrzymce kibiców i to co, się na niej działo nie uszło uwadze politykom rządzącej koalicji i dziennikarzom.

Z jednym się zgadzam. Nawrocki bardziej pasuje na stadionowego zapiewajłę niż na prezydenta RP. Szkoda, że przy okazji sprofanowali Jasną Górę - napisał europoseł Krzysztof Brejza

Swoje oburzenie w internecie wyraził również Tomasz Lis. Jasna Góra poradziła sobie z potopem szwedzkim. Ale w obliczu potopu PiS-owskiego i kibolskiego uległa. Nawet nie tchórzliwie, ale dobrowolnie. Straszny upadek - napisał dziennikarz.