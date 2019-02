Prawie 20 lat w boksie! Kiedy zaczynałem w dwutysięcznym roku jako 12 letni chłopak nie myślałem, że będzie to aż tak długa i piękna przygoda którą właśnie kończę, jako spełniony sportowiec i człowiek! Nie ma już tego zapału, a przede wszystkim motywacji i tej adrenaliny, która dawała chęci wyjścia do ringu i rywalizacji. Jestem zdrowy, wszystko OK, ale nie mam już serca do boksu. Ja zawsze na 100 procent albo nic. Inaczej nie umiem. Dziękuję Wam. Dziękuje wszystkim którzy byli ze mną przez te wszystkie lata mojej kariery, kiedy wygrywałem a jeszcze bardziej tym którzy byli gdy przychodziła porażka! - wyjaśnia swoją decyzję Fonfara.

Andrzej Fonfara ogłosił zakończenie kariery. Jesteśmy dumni, że mogliśmy uczestniczyć w jego zawodowej drodze. Niezapomniane chwile! Powodzenia, Bracie! 👊🏻#TeamFonfara #TylkoZwycięstwo pic.twitter.com/h8SQKHjDXb — Warsaw Sports Group (@WSG_agency) 13 lutego 2019

Na zawodowych ringach Fonfara stoczył 36 walk. Wygrał 30 z nich, w tym 18 przez nokaut. Przez większość kariery rywalizował w wadze półciężkiej. Ostatnio przeszedł do kategorii junior ciężkiej, w której stoczył jedną walkę - znokautował Ismajiła Siłłacha. Polak w przeszłości sięgnął po pas IBO w wadze półciężkiej.