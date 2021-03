"Cieszyński Książę" zmierzy się z niepokonanym Israelem Adesanyą. Postaram się użyć całej mojej siły, by go obalić albo znokautować, ale zobaczymy, jak to będzie. Jest naprawdę dobrym wojownikiem, więc muszę uważać na wszystko, bo on też jest w stanie mnie znokautować - powiedział Błachowicz.

Reklama