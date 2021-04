Rywalem Al Swaisat był Anton Winogradow. W trzeciej rundzie ich pojedynku Jordańczyk padł na ring. W tej chwili nie ma pewności, czy stało się to po ciosie Estończyka. Walka od razu została przerwana. Do pracy od razu przystąpiły służby medyczne. Pierwsza pomoc bokserowi udzielona została w ringu. Po przewiezieniu do szpitala, lekarze zdecydowali o natychmiastowej operacji.

Al Swaisat przeszedł operację mózgu. 19-latek miał krwiaka w głowie. Obecnie młody pięściarz jest na oddziale intensywnej terapii.