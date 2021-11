Jak podała w środę sosnowiecka komenda, policjanci poszukiwali przestępcy od 2016 roku. Kiedy w 2018 roku ustalili, że ukrywa się na Islandii, Sąd Okręgowy w Katowicach wydał za nim Europejski Nakaz Aresztowania. Kilka tygodni temu policjanci ustalili, że poszukiwany może czasowo przebywać w kraju.

Ponieważ mężczyzna był w przeszłości karany za przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu oraz wiadomo było, że był czynnym, amatorskim zawodnikiem mieszanych sztuk walki, do samego zatrzymania należało się odpowiednio przygotować, tak by było ono bezpieczne zarówno dla policjantów, poszukiwanego, jak i osób postronnych. Ostatecznie, zaskoczony i otoczony ze wszystkich stron przez kryminalnych 26-latek poddał się - relacjonują policjanci z Sosnowca.

Zatrzymany trafił do aresztu, skąd zostanie przewieziony do zakładu karnego. Ma do odbycia karę trzech lat więzienia, wymierzoną za rozbój i uszkodzenie ciała. Odpowie także za posiadanie narkotyków – podczas zatrzymania policjanci znaleźli przy nim woreczek z amfetaminą.