Kobiety rywalizowały w Wałbrzychu w 12 kategoriach. Wyjątkowe były zmagania w wadze 70 kg z udziałem Koszewskiej. Jeszcze przed przyjazdem do Wałbrzycha zawodniczka z Warszawy zapowiedziała, że to jej ostatni start w karierze. Złota medalistka igrzysk europejskich z Mińska 2019 dotarła do finału, gdzie zmierzyła się z Darią Paradą (Skorpion Szczecin). Zwyciężyła, ale nie przyszło jej to łatwo.

Reklama

To byłą ciężka walka. Ale już koniec. Czuję ulgę i teraz czas na inne zajęcia. Ostatnie pięć lat były najwspanialsze w mojej karierze i chciałabym wszystkim podziękować, którzy się do tego przyczynili – powiedziała Koszewska przed kamerami TVP Sport.

Rywalizację kobiet zakończył finał w kategorii 81 kg i była to jedna z najciekawszych walk. Martyna Jancelewicz (Taurus Goleniów) pokonała Sylwię Kusiak (Fight Club Koszalin), ale twarda walka trwała niemal do ostatnich sekund.

Medalistki

48 kg

1. Natalia Rok (Pomorzanin Toruń), 2. Angelika Mięgoć (Imperium Boxing Wałbrzych), 3. Zofia Sobotowska (niezrzeszona), Weronika Borowiak (Akademia Technik Walk Gdańsk)

50 kg

1. Kinga Mięgoć (Imperium Boxing Wałbrzych), 2. Nikola Kaczmarek (Prosna Kalisz), 3. Marta Mulewska (Wisła Kraków), Anna Olczak (Akademia Walki Warszawa)

52 kg

1. Wiktoria Rogalińska (Skorpion Szczecin), 2. Marta Magierecka (Gorila Warszawa)

54 kg

1. Sandra Drabik (Kick-Boxing Kielce), 2. Karolina Ampulska (Wda Świecie), 3. Angelika Krysztoforska (Pomorzanin Toruń), Kinga Szlachcic (Boksing Zielona Góra)

Reklama

57 kg

1. Sandra Kruk (niezrzeszona), 2. Żaklina Kociołek (Sporty Walki Gostyń), 3. Izabela Rozkoszek (Garda Gierałtowice), Karolina Tracz (AZS AWF Katowice)

60 kg

1. Laura Grzyb (Sporty Walki Gostyń), 2. Monika Puzio-Nieszporek (Smok Zabierzów), 3. Wiktoria Hass (Bombardier Gdynia), Monika Serafin (AZS AWF Katowice)

63 kg

1. Aneta Rygielska (Pomorzanin Toruń), 2. Roksana Lechoszest (Stal Stalowa Wola), 3. Nicole Skowron (niezrzeszona), Aleksandra Wiechetek (Knock Out Bielany)

66 kg

1. Wiktoria Tereszczak (Ring Bielsko), 2. Kamila Kapuścińska (Start Włocławek), 3. Oliwia Neufeld (Sako Gdynia), Kamila Wachal (niezrzeszeni)

70 kg

1. Karolina Koszewska (Żoliborska Szkoła Boksu Warszawa), 2. Daria Parada (Skorpion Szczecin) 3. Aleksandra Kisiel (Box Garda Marki), Oliwia Załuska (Carbo Gliwice)

75 kg

1. Agata Kaczmarska (Radomiak Radom), 2. Elżbieta Wójcik (Klub Bokserski Karlino), 3. Maria Kaźmierczak (Sporty Walki Gostyń)

81 kg

1. Martyna Jancelewicz (Taurus Goleniów), 2. Sylwia Kusiak (Fight Club Koszalin), 3. Laura Kowalska (Olimp Szczecin)

+ 82 kg

1. Lidia Fidura (Carbo Gliwice), 2. Oliwia Toborek (Żoliborska Szkoła Boksu Warszawa), 3. Aleksandra Michalak (Orlęta Łuków), Aleksandra Smuklerz-Ziomek (Radomiak Radom)