Siła jest w prawdzie. Słynne słowa Siergieja Bodrowa dziś wyrażają to, co dzieje się w Ukrainie. Walczyliśmy za prawdę te wszystkie lata, kiedy Słowianie byli eksterminowani w Donbasie. Dlatego popieram decyzje prezydenta, by walczyć w obronie zwykłych ludzi, zwalczyć nazizm. Każda wojna ma swój koniec. Oby koniec tej nadszedł w najbliższych dniach - napisał Powietkin.

Wpis rosyjskiego boksera szybko został skomentowany przez internautów, którzy "przypuszczają", że jest on efektem dużej ilości ciosów przyjętych na głowę, oraz efektem "lania", które Powietkin dostał 2013 roku od Władimira Kliczki - brata Witalija Kliczki aktualnego mera Kijowa.