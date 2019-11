Indywidualnie po krajowy prymat sięgnął w roku 2003 w Bydgoszczy i powtórzył ten wyczyn – już jako zawodnik Unii Tarnów – w roku 2007 we Wrocławiu.

Holta, który w sierpniu skończył 46 lat, był związany z Włókniarzem w latach 1999-2005, 2010, 2013-14 oraz w roku 2017 i wywalczył z tym klubem złoto oraz dwukrotnie brąz drużynowych mistrzostw Polski.

Przez dwa ostatnie sezony reprezentował Get Well Toruń, ale bez sukcesów, do czego przyczyniły się częste kontuzje.