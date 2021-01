Szósty etap z Al Qaisumah do Ha’il został skrócony o 100 kilometrów, aby dać więcej czasu na regenerację zawodnikom z dalszych miejsc, którzy w czwartkowy wieczór wciąż jeszcze znajdowali się na trasie.

Polskimi bohaterami dnia zostali Domżała i Marton, którzy wprawdzie etapu nie wygrali, ale awansowali na pierwsze miejsce w klasyfikacji generalnej po tym, jak dotychczasowi liderzy Chilijczycy Francisco Lopez Contardo i Juan Pablo Latrach stracili na odcinku specjalnym prawie godzinę. W ich klasie T4 najszybszy był Katarczyk Khalifa Al-Attiyah, młodszy brat jadącego samochodem Nassera.

W kategorii samochodów najlepszy w piątek okazał się ubiegłoroczny zwycięzca Hiszpan Carlos Sainz (Mini) przed Saudyjczykiem Yazeedem al Rajhi (Toyota) i

Katarczykiem Nasserem Al-Attiyah (Toyota). Czwarty był lider rajdu Francuz Stephane Peterhansel (Mini), a piąty Przygoński (Toyota). W klasyfikacji generalnej Peterhansel ma 5.53 przewagi nad Al-Attiyah, 40.39 nad Sainzem i 1:11.36 nad Przygońskim.

W rywalizacji motocyklistów na prowadzenie powrócił siódmy w piątek Australijczyk Toby Price (KTM). Etap wygrał Hiszpan Juan Barreda Bort (Honda). Maciej Giemza uzyskał 23. czas i na półmetku rajdu jest 19.

Do piątkowego etapu nie przystąpili Adam Tomiczek i Jacek Bartoszek. Tomiczek na piątym etapie doznał kontuzji i chociaż go ukończył, to nie był w stanie kontynuować rywalizacji, natomiast motor Bartoszka uległ awarii kilkadziesiąt kilometrów przed metą.

Kamil Wiśniewski zajął szóste miejsce w kategorii quadów i jest nadal ósmy w klasyfikacji generalnej.

W rywalizacji ciężarówek bezkonkurencyjne były w piątek rosyjskie Kamazy, które zajęły trzy czołowe miejsca.

Po dniu przerwy, w niedzielę uczestnicy Dakaru wyruszą z Ha’il do Sakaki (737 km/471 km odcinek specjalny). Będzie to pierwsza część dwudniowego etapu maratońskiego.