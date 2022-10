To trzecie pole position w karierze hiszpańskiego kierowcy w Formule 1.

Reklama

Sainz uzyskał czas 1.34,356 i wyprzedził w kwalifikacjach kolegę z ekipy Charlesa Leclerca - 1.34,421. Jednak Monakijczyk, ukarany za ponadlimitową wymianę silnika, wystartuje o dziesięć pozycji niżej - z 12. miejsca. W efekcie to Verstappen (Red Bull), który miał trzeci rezultat - 1.34.448, wystartuje z pierwszej linii, za Sainzem.

Holender po raz drugi z rzędu został mistrzem świata F1, teraz rywalizacja będzie się toczyła o drugą pozycję w klasyfikacji końcowej. Główni kandydaci do wicemistrzowskiego tytułu w sezonie 2022 to Meksykanin Sergio Perez z Red Bulla, czwarty w kwalifikacjach - 1.34,645 oraz Leclerc. Meksykanin w klasyfikacji generalnej ma tylko jeden punkt przewagi nad kierowcą z Monako.

Circuit of the Americas, gdzie odbędzie się wyścig to tor położony w pobliżu miasta Austin w Stanach Zjednoczonych w stanie Teksas oddany do użytku w 2012 roku. Długość jednego okrążenia wynosi 5513 m, kierowcy mają do przejechania ich 56, w sumie pokonują 308,4 km. Rekord okrążenia został ustanowiony przez Leclerca podczas wyścigu w 2019 roku i wynosi 1.36,169.