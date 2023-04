Runda w Chorwacji jest pierwszą w pełni asfaltową w kalendarzu cyklu. Odbędzie się po raz trzeci w historii, dwie wcześniejsze edycje w zgodnej opinii kierowców zostały uznane za jedne z najtrudniejszych w całym cyklu.

Trasy odcinków specjalnych wyznaczone w rejonie Zagrzebia są bardzo szybkie, ale sprawiają zawodnikom sporo problemów. Łatwo tam na "dziurawych" asfaltach przebić oponę, ale także uszkodzić zawieszenie.

Historia imprezy

Historia imprezy zaczyna się w 1974 roku, gdy rozgrywano ją jako Rajd Delta. Trudne trasy spowodowały, że coraz więcej dobrych zawodników chciało tam startować, pod koniec lat 90. impreza weszła do kalendarza mistrzostw Europy.

Dwa lata temu, gdy rajd po raz pierwszy był rundą mistrzostw świata zwyciężył późniejszy mistrz świata Francuz Sebastien Ogier (Toyota Yaris WRC), natomiast w WRC3 najszybszy był Kajetan Kajetanowicz (Skoda Fabia). Rok temu na najwyższym stopniu podium stanął także późniejszy mistrz świata Fin Kalle Rovanpera (Toyota Yaris Rally1), a Kajetanowicz w WRC2 był drugi.

W pierwszym starcie w Chorwacji w 2021 roku Rovanpera nie dojechał do mety, na jednym z pierwszych OS-ów wypadł z drogi, wylądował w lesie i było po sprawie.

W tym roku "Kajto", trzykrotny mistrz Europy, trzeci kierowca w klasyfikacji mistrzostw świata 2022 w WRC2, w Chorwacji nie startuje. Jedynym Polakiem będzie Mikołaj Marczyk (Skoda Fabia Rally2 Evo).

Klasyfikacja generalna MŚ

W klasyfikacji generalnej MŚ po trzech rundach liderem cyklu jest ośmiokrotny mistrz świata Francuz Sebastien Ogier (Toyota Yaris Rally1), który był najszybszy w Monte Carlo i w Meksyku. Ogier, który oficjalnie zakończył karierę, nie startuje w pełnym cyklu mistrzostw świata, będzie reprezentował Toyotę tylko w kilku wybranych imprezach, gdzie ma zdobywać punkty w klasyfikacji producentów. W planach ma udział m.in. w Rajdzie Safari.

Drugi ze stratą 3 pkt do lidera jest Belg Thierry Neuville (Hyundai I20 Rally1), a na trzeciej pozycji plasuje się obrońca tytułu Rovanpera, który traci do Francuza 4 pkt. Obaj zapowiadają, że w Zagrzebiu interesuje ich tylko zwycięstwo, a to zapowiada ciekawą walkę.

W czwartek odbędzie się odcinek testowy, rajd ruszy następnego dnia. Organizatorzy przygotowali dwadzieścia odcinków specjalnych o łącznej długości ponad 300 km. W sumie przez trzy dni załogi mają do pokonania około 1650 km.

Rajd Chorwacji trafił do kalendarza w 2021 zastępując rundę w Meksyku, która została odwołana z powodu pandemii COVID-19. Impreza została tak dobrze przygotowana, że promotor zdecydował się utrzymać ją na dłużej.

Rok temu problemy sprawiała pogoda. Ulewne deszcze i mgła powodowały, że kilku dobrych zawodników nie dojechało do mety. W tym roku prognoza jest zdecydowanie lepsza, bez opadów, a temperatura powietrza ma oscylować od 19 do 23 st. C.

W czwartek wieczorem w Zagrzebiu odbędzie się ceremonia startu, na liście zgłoszeń jest ponad 90 załóg. Pierwszy odcinek Mali Lipovec - Grdanjci 1 o długości 19,2 km startuje w piątek o godz. 8.03.