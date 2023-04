W środę magazyn opublikował "wywiad" i ujawnił, że został on wygenerowany przez sztuczną inteligencję. Miała to być pierwsza rozmowa z Schumacherem od wypadku na nartach, któremu uległ pod koniec 2013 roku we francuskich Alpach i wskutek którego doznał urazu wewnątrzczaszkowego.

W artykule znalazły się cytaty przypisywane Schumacherowi i odnoszące się do jego życia rodzinnego od czasu wypadku, a także stanu zdrowia.

Rodzina niemieckiego kierowcy zamierza podjąć kroki prawne w związku z tym wywiadem - poinformowała w mailu do agencji AFP rzeczniczka Schumacherów Sabine Kehm, potwierdzając informacje amerykańskiej telewizji sportowej ESPN.

Od czasu wypadku 54-letni Schumacher nie pokazywał się publicznie. Nie publikowano też prawie żadnych wiadomości na temat jego stanu zdrowia.

Jeden z najbardziej utytułowanych kierowców w historii Formuły 1, siedmiokrotny mistrz świata, opuścił szpital w Grenoble prawie pół roku po wypadku, a we wrześniu 2014 roku został przewieziony do swojego domu w szwajcarskiej miejscowości Gland.

Pod koniec 2021 roku Schumacher nadal tam przebywał, gdy Netflix wyemitował film dokumentalny o nim, z pierwszymi autoryzowanymi wypowiedziami rodziny na jego temat.

On zawsze powtarzał: "Co prywatne, to prywatne". Michael zawsze nas chronił, a teraz my chronimy Michaela - oświadczyła w filmie jego żona Corinna Schumacher.

Ich 24-letni syn Mick, również startujący w Formule 1, jest obecnie kierowcą rezerwowym w Mercedesie, zespole, w którym jego ojciec zakończył karierę w październiku 2012 roku.