Dla Hołowczyca to już dziewiąty triumf w karierze na trasie zachodniopomorskiego rajdu.

Drugie miejsce w imprezie zajęła kolejna polska załoga startująca w barwach XRaid Mini JCW Michał Małuszyński i Julita Małuszyńska, a trzecie miejsce - kierowca z Kuwejtu Mshari Al Thefiri wraz z hiszpańskim pilotem Oriolem Vidalem.

Po najtrudniejszych etapach rajdu, które w sobotę odbyły się na poligonie w Drawsku Pomorskim (dwa oesy, po 160 km każdy), Hołowczyc i Kurzeja do ostatniego dnia startowali z ponad 8-minutową przewagą nad Małuszyńskimi.

W niedzielę kierowcy mieli do przejechania dwa odcinki na terenie podszczecińskiej gminy Dobra. Każdy z nich mierzył nieco ponad 30 km. Na tak krótkich trasach trudno było liczyć na przetasowania w klasyfikacji generalnej i tak się stało.

Ostatecznie najlepsze pięć załóg po sobotniej części imprezy nie zmieniło swoich pozycji w klasyfikacji końcowej. Z tą tylko różnicą, że Hołowczyc z Kurzeją jeszcze o minutę zwiększyli przewagę nad Małuszyńskimi.

Zrobiliśmy w Baja Poland dużą robotę dla naszego samochodu. Nie ukrywam, że było wiele miejsc, gdzie można było pojechać szybciej, ale górę wzięła świadomość, że ustawiamy to auto, bo przecież Dakar się zbliża wielkimi krokami. Myślę, że na tę chwilę to auto poprawiło się może sekundę na kilometrze, co jest bardzo dobrym rezultatem. Konkurencyjność tego samochodu, względem tych najlepszych, którzy walczą o zwycięstwo w Dakarze, będzie coraz większa. To był dla nas główny cel tego startu, a jeśli do tego udało się wygrać, to pozostaje tylko ogromny uśmiech – skomentował olsztyński kierowca na mecie.

Oba niedzielne oesy ponownie wygrał Hołowczyc. W czwartym znowu drugi czas osiągnął Małuszyński, a trzeci był Otavio Sousa Leite. Ostatni odcinek należał do najciekawszych – zwłaszcza jeśli chodzi o rywalizację za plecami załogi Hołowczyc – Kurzeja. Drugi czas osiągnął bowiem szybki w niedzielę Otavio Sousa Leite, trzeci był Christiano de Sousa Batista (Can-Am Maverick), a dopiero czwarty czas uzyskał Michał Małuszyński. Różnice czasowe pomiędzy tą trójką były minimalne i wynosiły po kilka sekund.

Była to 13. edycja rajdu Baja Polska i dziewiąty triumf Hołowczyca w tej imprezie. Zdobyte w Szczecinie punkty zbliżą Polaka do miejsca na podium tegorocznej edycji Pucharu Świata FIA w rajdach terenowych Baja. Na tę chwilę zdecydowanym liderem klasyfikacji generalnej jest Nasser Al Attiyah z Kataru. Do zakończenia rywalizacji PŚ pozostały trzy imprezy: w Portugalii, Argentynie i Jordanii.