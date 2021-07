Dodano, że po imprezie w Tokio, obecne przepisy zostaną zweryfikowane. Niewykluczone zatem, że w kolejnych edycjach igrzysk, tacy zawodnicy nie będą mogli już rywalizować.

Reklama

43-letnia Hubbard zostanie pierwszym transpłciowym sportowcem, który weźmie udział w igrzyskach. Reprezentować będzie Nową Zelandię w podnoszeniu ciężarów, wystąpi w kategorii superciężkiej +87 kg. Spełniła ona kryteria kwalifikacyjne krajowego komitetu olimpijskiego (NZOC), Międzynarodowej Federacji Podnoszenia Ciężarów oraz Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego, w tym wytyczne MKOl dla sportowców transpłciowych.

Mimo wszystko jej udział wzbudza duże kontrowersje. Do nich właśnie odniósł się szef MKOl Thomas Bach. "Wszelkie przepisy dotyczące tego tematu zostaną dokładnie zweryfikowane po igrzyskach w Tokio, by w kolejnych latach zasady były bardzo czytelne. Chcemy zaangażować do tego procesu wszystkie zainteresowane strony, by nikt nie czuł się poszkodowany" - powiedział były niemiecki szermierz.

W 2015 roku MKOl wydał nowe wytyczne pozwalające każdemu sportowcowi transpłciowemu konkurować jako kobieta pod warunkiem, że poziom testosteronu spadnie poniżej 10 nanomoli na litr krwi przez co najmniej 12 miesięcy przed pierwszymi zawodami.

Niektórzy naukowcy twierdzą, że takie wytyczne niewiele zmieniają, ponieważ pozostają pewne biologiczne korzyści osób, które przeszły przez okres dojrzewania jako mężczyzna. Wymieniają wśród nich gęstość kości i mięśni. Z kolei zwolennicy startu osób transpłciowych twierdzą, że proces transformacji znacznie zmniejsza tę przewagę, a różnice fizyczne między zawodnikami oznaczają, że w sporcie nigdy nie ma naprawdę równych szans.

Hubbard ma w dorobku m.in. wicemistrzostwo świata z 2017 roku. Rok później zwyciężyła w Igrzyskach Pacyfiku na Samoa. Dwa lata później podczas czempionatu globu była szósta, ale rok wcześniej doznała poważnej kontuzji podczas Igrzyska Wspólnoty Narodów (Commonwealth Games).

Płeć zmieniła w 2013 roku. Wcześniej startowała w zawodach jako Gavin Hubbard, bijąc rekordy Nowej Zelandii juniorów. Raz wystąpiła w zawodach seniorskich jako mężczyzna na poziomie krajowym.

Igrzyska w Tokio rozpoczną się 23 lipca i potrwają do 8 sierpnia.