Choć na trybunach podczas igrzysk w Tokio nie będzie kibiców, to sportowcy będą mogli poczuć namiastkę ich obecności - we wszystkich obiektach sportowych ma być odtwarzany z głośników i na telebimach doping adekwatny do zachowania fanów podczas rywalizacji.

Nie chcemy, aby sportowcy czuli się na stadionie osamotnieni. Chcemy im pokazać, poprzez wykorzystanie różnych nowoczesnych technologii, jak wielu ludzi wspiera ich, także w realnym czasie. Podjęliśmy szereg inicjatyw, aby zbliżyć kibiców do sportowców, by ci poczuli atmosferę igrzysk – powiedział przewodniczący Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego Thomas Bach. Reklama Wykorzystane zostaną nagrania dźwiękowe pochodzące m.in. z igrzysk w Rio de Janeiro z 2016 r. - podał portal insidethegames.biz. LIST OTWARTY pływaków. Żądają natychmiastowej dymisji prezesa i zarządu Zobacz również Będą także wirtualne „mapy geograficzne” pokazujące "na żywo", jak wielu kibiców ogląda rywalizację w swoich krajach za pośrednictwem telewizji i internetu oraz wirtualne oklaski, których siła zostanie pokazana na telebimach umieszczonych w halach i na stadionach. Kibice będą mogli też nakręcić sześciosekundowe filmiki, które wysłane na adres specjalnej strony olimpijskiej będą odtwarzane podczas rywalizacji w Tokio. Sportowcy otrzymają również możliwość rozmowy z rodziną i przyjaciółmi bezpośrednio po zakończeniu swoich startów. Igrzyska XXXII Olimpiady rozpoczną się w Tokio 23 lipca. Potrwają do 8 sierpnia.